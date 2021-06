(P) ZenBook: Stii cat timp s-a scurs? Raspunde-ne intr-un concurs!

Esti un cunoscator intr-ale laptopurilor si ai ZenBook-urile la degetul mic?

Atunci accepta-ne provocarea si participa la concursul aniversar pe care ASUS il organizeaza cu ocazia implinirii a 10 ani de la lansarea primului ZenBook. Vei avea ocazia la concursul care se va desfasura pe site-ul Sarbatorim Inovatia, sa castigi un premiu cu adevarat impresionant: un laptop ZenBook Duo 14 UX482! Tot ce trebuie sa faci este sa raspunzi la doua intrebari legate de produsele ASUS. Nimic mai simplu, nu?

Stiai ca numele ZenBook a fost creat de presedintele ASUS, Jonney Shih, si reflecta „filozofia Zen” implementata in designul principal, centrata pe calm, echilibru si atentie la detalii? Cercurile concentrice de pe capacul ZenBook arata ca undele de pe suprafata apei, reflectand ideile filozofice ale gandirii Zen, care se refera la infinit si autoperfectionare.

Istoria ZenBook a cunoscut o serie de momente de cotitura, care au marcat fiecare evolutie semnificativa a brandului si fiecare noua tehnologie implementata. Primul ZenBook, care a fost si pionierul revolutiei ultrabook a fost modelul UX21 din 2011. Un al moment marcant al evolutiei a survenit in 2013, odata cu modelul UX301, care a reprezentat fuziunea perfecta dintre sticla si metal. Trei ani mai tarziu, in 2016, modelul UX390 a devenit etalonul pentru sisteme subtiri si foarte usoare iar in 2017 modelul UX370 avea sa devina cel mai subtire laptop convertibil din lume. In 2018 a fost lansata balamaua exclusiva ErgoLift, care este azi un element fundamental de design al intregului brand. Un an mai tarziu, in 2019, isi facea aparitia reputatul model UX581, care a venit cu revolutionarul ecran secundar ScreenPad™ Plus, iar anul acesta a sosit momentul pentru succesorul acestuia, ZenBook Pro Duo 15 OLED (UX582), care vine simultan cu versiunea ZenBook Duo 14 (UX482). Inovatia principala a celor doua noi modele este noul ASUS ScreenPad™ Plus inclinat, un ecran secundar tactil cu latime completa dotat cu un nou mecanism de auto-inclinare, care imbunatateste lizibilitatea, ajuta la racire si functioneaza perfect in tandem cu ecranul principal, pentru multitasking si creativitate fara efort.

Dupa o istorie de un deceniu, brandul ofera in prezent o gama impresionanta de dispozitive. Un prim exemplu ar fi superbul model ZenBook 13 (UM/UX325), care se remarca prin profilul subtire, greutatea redusa si designul compact, precum si prin pretul sau deosebit de competitiv raportat la performantele puternice pe care le ofera. Un adevarat campion al versatilitatii, modelul ZenBook Flip 13 OLED (UX363) este extrem de portabil si se preteaza unei multimi de scenarii de utilizare diferite, gratie ecranului NanoEdge OLED si ingenioasei balamale 360° ErgoLift. Laptopul face parte din spectaculoasa gama de laptopuri cu ecrane OLED oferite de ASUS, care ofera perfectiunea in materie de calitate a imaginii, dublata de un design stilat si functional si performante fara compromisuri, in pofida designului compact si extrem de portabil.

Evolutia ZenBook nu a fost doar o succesiune de hardware din ce in ce mai performant si mai bine optimizat, ci si o fascinanta demonstratie de maiestrie in materie de design, care a gasit, de-a lungul timpului, noi si inedite forme de expresie. Ne amintim aici de lansarea in Romania a portabilului U Bamboo, care a fost insotita si de o actiune ecologista desfasurata in Parcul Tineretului din Bucuresti. Portabilul Bamboo a fost un rezultat al initiativei Green ASUS, compania reusind sa reduca necesarul de plastic cu 16 % – 20 %. Un alt moment deosebit a fost lansarea laptopului ASUS ZenBook Edition 30, intr-o serie foarte limitata, care a marcat 30 de ani de la infiintarea companiei ASUS. Laptopul avea un capac acoperit de piele italiana Pearl White, cusuta manual pentru o potrivire perfecta, si a fost echipat exclusiv cu un set complet de accesorii premium, incluzand un mouse Pearl White, o cutie cu aspect de piele si un mouse pad si o husa de piele autentica.

O trasatura definitorie a gamei ZenBook a fost dintotdeauna folosirea unei varietati de materiale si finisaje - inclusiv sticla sau piele – si atentia la detaliile fine, pentru a mentine laptopurile ASUS subtiri si usoare, oferind in acelasi timp performante puternice pentru stiluri de viata in miscare. De asemenea, ZenBook a venit cu solutii de afisaj pentru a oferi clientilor experiente de utilizare optime si uniforme. Tehnologia ecranului secundar tactil ASUS ScreenPad™ este o inovatie cheie, care ii ajuta pe utilizatori sa-si sporeasca productivitatea, facandu-l solutia ideala pentru stilurile de viata multitasking. De asemenea design-urile atemporale ZenBook vin cu o gama de balamale inovatoare ErgoLift, o adevarata capodopera de inginerie, conceputa pentru a inclina tastatura la cel mai confortabil unghi de tastare, optimizand in acelasi timp fluxul de aer de racire si imbunatatind performanta audio.

Maximizarea mobilitatii este unul dintre obiectivele cheie de proiectare pentru ZenBook. Dimensiunile sale reduse si capabilitatile extinse, il vor transforma in dispozitivul tau favorit pentru productivitate si inspiratie, indiferent ca te afli la interior sau exterior, lucrezi sau te relaxezi, singur sau impreuna cu alti colaboratori.

In cei 10 ani, laptopurile din seria ZenBook au reusit sa surprinda intotdeauna si sa vina cu noi caracteristici, unele dintre ele fiind adoptate si pe alte serii de laptopuri ASUS. Fii cu ochii pe acest brand pentru a afla primul ce-ti rezerva viitorul!

