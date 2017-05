Messi a blocat un transfer la Barcelona! Mijlocasul alaturi de care NU a vrut sa joace la mijlocul terenului

Lyon - Ajax, azi la Sport.ro de la 22:00

Bucurati-va de fotbal in direct la Sport.ro! Joi, 22:00, Sport.ro: Lyon - Ajax Sambata, 19:00, Special: Dam titlul in Romania! TOT ce se intampla inainte, in timpul si dupa etapa care decide campionatul!

Barcelona vrea sa se intareasca dupa sezonul ratat din acest an. Catalanii au o lista de achizitii mai lunga insa foarte important este ce isi doreste Messi, si nu conducerea!

Presa din Germania scrie ca Barcelona a facut o oferta pentru Marco Reus insa apoi a retras-o, dupa ce Messi nu a fost de acord cu transferul.

Reus este unul dintre cei mai buni mijlocasi din Bundesliga insa are o problema, se accidenteaza des!

Neamtul a jucat doar 21 de meciuri in toate competitiile anul acesta, insa de cand a revenit pe gazon, in ultimele 6 meciuri, are 5 goluri!