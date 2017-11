TEAPA URIASA pentru Anderlecht! Cota lui Stanciu s-a prabusit! Cu cat va fi vandut mijlocasul cumparat cu 10 milioane de la Becali

Nicolae Stanciu a pierdut batalia cu antrenorul Vanhaezebrouck si va pleca de la Anderlecht, anunta presa belgiana.

Stanciu mai are o luna sa-l coninga pe noul antrenor al lui Anderlecht ca merita sa joace in echipa de la Bruxelles. Potrivit sudinfo.be, sedinta decisiva pentru viitorului mijlocasului roman a fost stabilita deja pe 10 decembrie.

Cu aparitii in doar 25% din partidele oficiale in acest sezon, Stanciu nu mai are niciun motiv sa ramana la Anderlecht. Suma istroica de transfer a fost prea apasatoare pentru jucatorul care a declarat mereu ca nu a cerut el sa se plateasca atatia bani pe el.

Si nici nu se vor mai plati pentru el! Anderlecht cere 4 milioane de euro pentru transferul lui Stanciu, dupa ce i-au platit lui Gigi Becali 10 milioane de euro pentru jucator.

Cota lui Stanciu s-a prabusit! Pe transfermarkt.de, Stanciu este evaluat la 5,5 milioane de euro in acest moment. Anderlecht il da cu mai putin de jumatate din suma de transfer doar pentru a incheia definitiv telenovela legata de Stanciu.