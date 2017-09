Stanciu, laudat de BBC inaintea partidei cu Celtic: "A fost in vizorul lui Chelsea in vara"

BBC l-a remarcat pe Nicolae Stanciu inaintea partidei dintre Anderlecht si Celtic din Liga Campionilor.

Stanciu a marcat pentru Anderlecht, iar acum isi cere dreptul in prima echipa a belgienilor. Mijlocasul roman e considerat cel mai periculos jucator al belgienilor de catre BBC, care scrie ca Chelsea l-a vrut in vara pe roman.

"Stanciu a inscris primul gol al lui Anderlecht in ultima partida de campionat, cu o executie frumoasa ce justifica suma record de transfer platita de clubul belgian - de aproximativ 9 milioane de lire sterline.

Fotbalistul in varsta de 24 de ani a fost in vizorul lui Chelsea in vara si are potentialul de a avea acelasi impact in echipa nationala precum personalitati marcante ca Gica Hagi, Dorinel Munteanu si Laszlo Boloni", a scris BBC.