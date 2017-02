PELOSERI | Reactia jandarmeriei dupa violentele ULTRASILOR care au adus legea junglei din peluza in strada

Haosul peluzelor din fotbal s-a mutat in strada. Un protest pasnic s-a transformat intr-o lupta a nebuniei.

Petarde, violente, haos. Regulile junglei din peluza s-au mutat in strada, dupa ce Romania a reusit sa aduca in fata sediului Guvernului aproape 150.000 de oameni in cel mai mare protest din ultimii 25 de ani in tara.

In urma luptelor de strada intre jandarmi si #peloseri, mai multe persoane au fost ranite, dar si retinute.

In aceasta dimineata, Jandarmeria Romana a emis un comunicat de presa in care le cere celor care i-au filmat pe ultrasi sa trimita imaginile pentru ca acestia sa fie identificati.

Iata mai jos comunicatul de presa: