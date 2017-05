ULTIMA ORA: Barcelona a inceput negocierile cu un antrenor! Care e PRIMA OPTIUNE dupa plecarea lui Luis Enrique

Prima optiune a catalanilor in acest moment e Laurent Blanc! Fost jucator la Barca, Blanc nu are contract din vara anului trecut, cand si-a incheiat acordul cu PSG. Informatia legata de startul negocierilor dintre Barcelona si Blanc a fost oferita de Radio Catalunya si vine la doar cateva zeci de ore dupa ce ziarele din oras au scris despre refuzul primit de Barca din partea lui Juan Antonio Pizzi, selectionerul Chile.

Laurent Blanc, 51 de ani, a jucat la Barcelona intre 1996 si 1997, apoi a trecut pe la Marseille, Inter si Manchester United, inainte sa se retraga, in 2003. Ca antrenor, Blanc a pregatit natioanla Frantei, Bordeaux si PSG.



