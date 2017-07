"Nu-l luati pe Mbappe!" Mesajul de ultima ora al lui Cristiano Ronaldo! Transferul de 200 de milioane poate sa cada dintr-un motiv incredibil

Planurile lui Florentino Perez de a-l aduce pe diamantul lui AS Monaco pe Bernabeu sunt din nou pe hold!

Realul Galactic va continua in formula actuala, anunta mai multe surse din Spania. Mbappe nu vine vara asta la castigatoarea Champions League, iar Bale nu pleaca la Manchester United. Theo Hernandez si Dani Ceballos raman singurele doua afeceri majore ale perioadei de transferuri pentru Real, care i-a cedat in aceasta vara pe James Rodriguez, Danilo, Fabio Coentrao si Pepe. Diario Gol prezinta astazi un scenariu incredibil. Ronaldo ar fi vorbit cu presedintele lui Real, Florentino Perez, si i-a explicat de ce Mbappe nu trebuie sa ajunga acum la Madrid. Ronaldo se teme ca statutul sau ar putea fi afectat atat in lupta pentru 'Balonul de Aur', cat si in ordinea de selectie pentru ofensiva.

Saptamana trecuta, capitanul lui Real, Sergio Ramos, l-a laudat public pe Mbappe: "Nu e o decizie pe care eu s-o iau, dar Mbappe e un talent extraordinar. Nu exista jucatori tineri cum e el! Avem un an important si in lotul nostru sunt fotbalisti excelenti. Dar banii fac lucrurile sa se miste in fotbal. Daca Mbappe vrea sa vina la Real, usile sunt deschise pentru el!"

Monaco a fixat pretul minim de transfer pentru Mbappe la 180 de milioane de euro. City si Barcelona sunt si ele interesate.