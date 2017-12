Fabulos! Spaniolii i-au scos parametrii lui Messi de la El Clasico si au ramas socati: "I-a batut IN MERS"

Leo Messi a batut-o pe Real Madrid in El Clasico, scor 3-0 pe Bernabeu, mergand pe teren! El Periodico a prezentat o statistica a argentinianului.

Steaua - Lazio, 15 februarie, 22:00, in direct la PRO TV!

Leo Messi a alergat putin peste un kilometru in meciul cu Real Madrid. Peste 6 kilometri, acesta a mers pe teren!



El Periodico a prezentat o statistica a argentinianului de la el Clasico.



Potrivit sursei citate, Messi a acoperit in total distanta de 8.03 kilometri in El Clasico.



Din cei 8.03 kilometri, 6.67 kilometri acesta a mers! Messi a facut 867 metri in jogging si a alergat 397 metri. Doar pe o distanta de 92.3 metri a sprintat argentinianul!



Messi a dat un gol si o pasa de gol in El Clasico.