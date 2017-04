"Garcea" a descoperit sportul bogatilor! Cum poti juca golf in Romania fara sa iesi pe teren! VIDEO

Nu e nevoie de iarba si un teren ca-n palma ca sa joci golf ! In Bucuresti exista singurul simulator de golf din tara ! Sportul bogatilor l-a cucerit si pe Mugur Mihaescu. Il joaca si iarna !

Pentru "Garcea" n-a fost dragoste la prima vedere cu golful. Totusi, dupa ce a prins gustul, el a devenit dublu campion la openul Romaniei !

"Am urat golful, nu l-am suportat nicodata, ma uitam la tv si schimbam canalul. Dupa ce am pus crosa in mana, nu am mai lasat-o niciodata. E un sport teribil de greu, noaptea mintii, sa dai intr-un ou atat, ca nebunul, cu o bata si s-o bagi intro gaura de sobolan aflata la 7 km"



"Garcea" joaca golf si in lumea virtuala! Simulatorul foloseste un ecran pe care e proiectat terenul, iar un calculator iti urmareste miscarile.