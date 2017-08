Dinamo se pregateste pentru Champions League :) Cu cine va juca echipa U19 primul meci din UEFA Youth League

Dinamo si-a aflat astazi adversara din primul tur UEFA Youth League

Dinamo U19 va juca cu Lokomotiva Zagreb, din Croatia, in turul 1 al UEFA Youth League, s-a stabilit astazi in urma unei trageri la sorti in care Dinamo nu a fost cap de serie.

Campioana Romaniei la aceasta categorie de varsta va disputa primul meci pe teren propriu, la 27 septembrie, returul fiind programat la 18 octombrie.

In cazul in care s eva califica, Dinamo va intalni in mansa a doua invingatoarea partidei dintre Ludogoret (Bulgaria) si Zeljeznicar (Bosnia-Hertegovina).

Turul al doilea al competitiei va avea loc la 1 si 22 noiembrie.

Dinamo evolueaza in UEFA Youth League pe ruta campioanelor, in care joaca 32 de formatii. Alte 32 se intrec pe ruta echipelor de juniori ale cluburilor din Liga Campionilor.

Opt echipe calificate de pe ruta eliminatorie a campioanelor si opt ocupante ale locurilor secunde din grupe vor disputa un play-off, intr-o mansa. Castigatoarele acestui play-off se vor califica in optimile competitiei (meciuri intr-o mansa), alaturi de invingatoarele din grupe. In continuare se va juca in sistem eliminatoriu, cu sferturi (tur-retur), semifinale (o mansa) si finala. Semifialele si finala vor avea loc la 20, respectiv 23 aprilie 2018, la Nyon.

News.ro