Steaua, descoperita si dupa ce a cumparat jucatori de 2,5 MILIOANE! Anuntul lui Reghecampf

Stelistii nu au incheiat campania de achizitii. Vor sa mai aduca jucatori si dupa reluarea campionatului.

Steaua a cheltuit aproape 2,5 milioane de euro pe transferuri in aceasta iarna. Tot n-a rezolvat problema din aparare. Plecarea lui Tosca a lasat loc in centrul defensivei. Steaua a aratat gauri mari in defensiva la amicalele jucate in Antalya. Acolo cauta Reghecampf intariri. Balasa, adus de la Roma, sau Moke, sunt jucatorii dintre care se alege perechea lui Tamas in derby-ul cu CFR de maine.

"Saptamana viitoare trebuie sa vedem daca mai avem posibilitatea sa aducem un jucator", a anuntat Reghecampf.

Una dintre tintele Stelei e chiar Larie de la CFR. Discutiile pentru aducerea lui s-ar putea relua chiar la finalul jocului de maine, din Gruia.