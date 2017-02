Steaua poate decide totul! Primul antrenor amenintat ca va fi dat afara in 2017: "Le-am zis ca pleaca TOTI!"

Infrangerea dura de la Craiova ii pune lui Florin Marin postul in pericol.

Directorul sportiv al lui FC Voluntari anunta schimbari masive atat in lot, cat si pe banca, in cazul in care situatia nu se redreseaza urgent.

"I-am bagat in sedinta dupa jocul cu CSU Craiova. A fost o umilinta. Noi stim sa pierdem, dar nu asa, sa fim umiliti. Le-am dat ultimatum. Le-am spus ca ii dau afara daca nu se claseaza pe pozitia a 8-a dupa aceste patru etape!", a spus Leasa, citat de ziare.com.

Voluntari e acum pe 10 in Liga 1, cu 25 de puncte in 22 de meciuri, la un punct de CSM Poli Iasi, care e pe 8. Urmatorul meci al Voluntariului e cu Steaua, duminica. Pana la finalul campionatului mai sunt 4 jocuri.