Oferta de ULTIMA ora pentru Sumudica! O super campioana e gata sa plateasca banii si sa-l ia de la Astra

Pa langa cei 5 titulari pe care ii pierde, Astra e aproape sa se desparta si de antrenorul Sumudica!

Desi a anuntat ca nu mai ia in calcul nicio oferta pana in vara. Sumudica ar putea fi convins cu o propunere de 35 000 de dolari pe luna. Atat ii promit sefii lui Zamalek din Egipt pentru un contract pana in vara. Aflat in litigiu cu Astra, Sumudica a transmis pentru sursa citata ca mutarea depinde exclusiv de conducerea actualului sau club: "Respect foarte mult clubul Zamalek, dar nu pot sa vorbesc despre oferta pana nu e ceva oficial. Exista o clauza de reziliere in valoare de 150 000 de euro in contractul meu actual."

Sumudica a refuzat recent si o propunere din Turcia, de la Gaziantepspor. In strainatate, antrenorul campioanei a mai lucrat la Al Shaab, in Emiratele Arabe Unite, si la Kavala, in Grecia, pentru o perioada scurta.

In cazul in care nu vor ajunge la un acord cu Sumudica, egiptenii de la Zamalek mai au doua variante de rezerva.

Zamalek e una dintre cele mai titrate echipe din fotbalul mondial. Are 12 titluri nationale, 14 campionate regionale, 25 de Cupe si 5 ligi ale campionilor Africii, ultima in 2002.