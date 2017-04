Lovitura URIASA pe modelul FCSB! Dinamo se pregateste sa devina DOUA ECHIPE! Anunt BOMBA

Dinamo ar putea urma acelasi scenariu aplicat si in cazul Stelei! Clubul Sportiv are deja echipa de seniori si anunta ca isi doreste sa promoveze. In spatele proiectului sta fostul actionar majoritar Nicolae Badea.

Spre deosebire de CSA, CS Dinamo are si investitorul care s-o aduca in prim-plan. Gazeta Sporturilor scrie ca Badea a ajuns deja la un acord cu CS in privinta echipelor de juniori, pe care le va prelua si oficial in scurt timp. Pe langa Academie, condusa de fostul jucator urias al lui Dinamo Ionel Augustin, CS Dinamo isi propune sa faca pasii unul dupa altul pana in liga 1 si cu echipa de seniori.

Sursa citata scrie ca Badea va incerca sa obtina controlul lui FC Dinamo, in contul datoriei de doua milioane de euro pe care Negoita o are la el. Daca nu va reusi, se va concentra pe noua echipa a lui Dinamo. La fel ca in razboiul Becali - Armata, Dinamo din prima liga va incepe prin a-si pierde sigla. Badea i-a atentionat deja pe reprezentantii clubului detinut de Negoita ca marca este a lui si a cerut ca sigla actuala sa nu mai fie folosita!