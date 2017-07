Lovitura URIASA de 10 milioane de euro pe care o anunta Becali la Steaua. Ce plan are cu echipa

Becali nu e suparat din cauza deciziei de la TAS. Crede ca Steaua e singura care va ajunge in grupele cupelor europene.

Becali anunta ca mai are de incasat 10 milioane din transferurile lui Stanciu, Chipciu si Hamroun. Mai aduna 10 si din grupele Europa League, e sigur patronul Stelei.

"Si Europa League e buna. Pentru noi, Europa League inseaman aproape 10 milioane. Din Chipciu, Stanciu, Hamroun mai am de incasat inca 10 milioane. Cu ce mai iau din drepturi TV, fac bugetul pentru inca doi ani. La anul nu-mi mai fac probleme. La anul suntem cap de serie in toate, fara probleme! Toate echipele sunt in insolventa, falimentate, noi traim! Eu investesc de la Europa din buzunar si mai bag si la noi in buzunar", a spus Becali.