Imbatati de fericire! Trei jucatori, prinsi in oras la 4 dimineata, dupa victoria din weekend. Miriuta: "I-am trimis sa manance"

Mai multi jucatori ai CFR-ului au avut parte de o aventura nocturna dupa ce au invins-o pe CSU Craiova cu 4-1. Unul dintre acestia, Omrani, a fost si putin tulburat de aburii alcoolului, noteaza Spy News.

Conform sursei citate, jucatorii CFR-ului au sarbatorit aniversarea lui Alexandru Paun, dupa care cativa dintre ei au mers la un fast food de tip drive-in. Omrani, aflat sub influenta alcoolului, dupa cum noteaza Spy News, a coborat sa urineze, schimband cateva replici cu un client: "Ba, ce-mi place...Iti spun eu ce-mi place...Lucrez trei zile, tu lucrezi o luna. Doua milioane jumate...", a spus fotbalistul.

Vasile Miriuta a minimalizat situatia, spunand ca jucatorii nu au comis niciun act de indisciplina. Antrenorul a spus ca le-a permis acestora sa bea cate o bere, cu ocazia zilei de nastere a lui Paun.

"Mi s-a trimis si mie filmuletul. A fost o petrecere, am sarbatorit de ziua lui Paun, la restaurant. La unii dintre ei li s-a facut foame pe dimineata si au mers la McDonalds. Omrani mananca doar peste si nu aveam de unde sa-i dau. L-am trimis sa manance un McFish. Acum ca vezica nu i-a tinut pe unul sau pe altul, eu ce sa fac? Am incredere in ei, n-a fost un act de indisciplina. Mai beau o bere, doua...uneori te mai ia oboseala. N-am o problema sa bea o bere cu mine la masa, de ziua unui jucator, dupa meci. Nu se depaseste masura", a spus Miriuta, citat de ProSport.