Ianis, chemat la nationala! Avem jucatori de la Leicester si Arsenal in lot. 8 jucatori de la Viitorul pentru Romania U21

Daniel Isaila a anuntat lotul nationalei U21 pentru cantonamentul din Spania, de la sfarsitul lunii!

Pentru prima oara, in echipa vor fi Ianis Hagi si Vlad Dragomir, liderii generatiei care trebuie sa ne duca la Euro 2019 din Italia! Isaila ia 21 de jucatori in Spania. Reunirea e programata pe 19, la Bucuresti, unde sunt asteptati si Dulca (Swansea), Pascanu (Leicester) sau Mihai Dobre (Bournemouth). Viitorul are nu mai putin de 8 jucatori la lot!

Romania joaca in Spania cu Rusia si Danemarca pe 24 si 27 martie.