Hagi, nemultumit de Coman, la cateva zile dupa ce l-a comparat cu Ilie Dumitrescu: "Azi nu mi-a placut"

Viitorul 0-1 CSU Craiova si echipa lui Hagi rateaza sansa de a ramane la distanta de locul secund. Gica Hagi a vorbit la finalul partidei de la Ovidiu

Superkombat: Invazia Greilor! Vineri, 7 aprilie, ora 20:00, in direct la Sport.ro! Bucurati-va de fotbal, in direct la PRO TV! Marti, 11 aprilie, 21:45 Juventus - Barcelona in UEFA Champions League! Joi, 13 aprilie, 22:00: Anderlecht - Manchester United!

Hagi s-a declarat nemultumit de infrangere, dar spune ca are incredere in contiunare in echipa sa. Acesta spune ca echipa nu are presiunea rezultatelor, chiar daca e pe primul loc in clasament.

Managerul tehnic al Viitorului a spus ca jucatorii sai nu sunt obisnuiti sa joace din 3 in 3 zile, acesta fiind unul dintre motivele prestatiei mai slabe. Totusi, acesta a spus ca nu a fost multumit de cum s-au prezentat Coman, Chitu ori Vina.

"Incercam sa crestem. Jucam fiecare meci la victorie, ne dorim, dar nu e presiune. Stim ca va fi dificil in continuare. Sunt zile si zile, mai ales cand se joaca atat de des. E greu si pentru baieti, nu sunt obisnuiti sa joace din 3 in 3 zile.

Coman a aratat pana acum ca e unul dintre cei mai buni, ca e de perspectiva, dar azi nu mi-a placut. L-am bagat la pauza, pentru ca am considerat ca nu era indeajuns de proaspat pentru a fi titular", a spus Hagi dupa Viitorul 0-1 CSU Craiova.