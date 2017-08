Hagi, inca doua lovituri de ultima ora! Ce jucatori vinde dupa iesirea din Europa

Gica Hagi a luat 4,2 milioane de euro numai de la Steaua in aceasta vara. Inca doi jucatori pot pleca pe sume importante.

Conform unor surse apropiate de club, Hagi ii va ceda in perioada urmatoare pe Ganea si Kevin Boli. Fundasul stanga are o propunere concreta de la Malaga. Hagi cere 600 000 de euro pentru a-l lasa sa plece in Primera Division. Si Boli e aproape plecat. Francezul are oferta din Germania. Viitorul se desparte de el pentru cel putin 800 000 de euro. Ambii au venit gratis la club si au fost oameni de baza in echipa care a luat titlul in vara.