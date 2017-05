BREAKING NEWS | Gigi Becali a pierdut un nou proces cu Talpan si nu poate reveni la numele Steaua

Inaltea Curte de Casatie si Justiei le-a dat dreptate celor de la CSA Steaua.

Gigi Becali a pierdut procesul cu Clubul Sportiv al Armatei in care solicita schimbarea denumirii din FCSB in Steaua Bucuresti. Inalta Curte le-a dat dreptate celor de la CSA iar vicecampioana Romaniei ramane cu denumirea FCSB.



"Sunt foarte fericit ca am obtinut a 13-a victorie in procesele cu societatea lui Becali" a declarat Florin Talpan pentru ziare.com.



Juristul celor de la CSA a sustinut ca folosirea numelui Steaua de catre Gigi Becali aduce prejudicii clubului Armatei.