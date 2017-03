'Am fost rastignit timp de 10 zile! Nu se spune nimic din ce-am facut bine!' Primul interviu dat de Grozavu

Leo Grozavu ia in calcul revenirea la Botosani si spune ca totul va fi stabilit dupa o intalnire cu sefii clubului.

Grozavu a asistat la atacuri fara sa se poata apara. Antrenorul explica de ce a renuntat la functie si in ce mod poate fi convins acum sa revina.

"Nu stiu daca revin. Va fi o sedinta cu sefii, vorbim, discutam. Mi-am dat demisia, am spus ca nu ma pot lega de scaun. Mi-am dat demisia, am principii dupa care ma ghidez in viata. Nu puteam sa spun ca am facut ce-am facut, sunt un nesimtit, regret asta, dar merg inainte.

Au fost 10 zile in care am fost rastignit. N-am mai pomenit sa se discute atat de mult. Lovire cauzatoare de moarte, mai stiu eu ce... De parca as fi ucis pe cineva! Repet, regret gestul, nu trebuia sa-l fac. Dar nici asa!

Eu nu am fost judecat ca profesionist nici macar o clipa. Daca facea altul asta nu se mai vorbea atat de mult, nu mai era asa o mediatizare. S-au bagat multi in seama desi nu aveau dreptul s-o faca. Nu vreau sa ma scuz, s-au intamplat multe mai grave si nu s-a zis nimic.

Pana la tricoul trantit au fost multe. Aia a fost picatura care a umplut paharul. Eu l-am ajutat pe jucator, i-am intins o mana. Jucatorul a fost alimentat, cineva l-a invatat ce sa faca. Daca iei capul unui jucator si ii ridici capul cu podul palmei asta poate sa-i cauzeze o taietura la buza inferioara? Sa aducem un medic sa spuna asta! De ce jucatorii au fost alaturi de mine la meciul urmator?", a spus Grozavu pentru Fanatik.