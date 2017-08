Cadouri de la Armata! Ce primesc fanii care merg sa sustina Steaua in liga a 4-a

CSA Steaua incepe campionatul in liga a 4-a.

CSA Steaua, echipa Armatei, incepe campionatul peste 2 zile. Fanii care vor sa vina la meci vor primi bilete gratuite din partea clubului. Pagina echipei anunta ca CSA Steaua ofera 1000 de bilete gratuite fanilor ce vor veni la debutule chipei cu Venus.

Acestea vor urma sa acopere aproape sigur toti fanii care vor veni la meci, fiind greu de crezut ca vor fi peste 1000 de fani la meciul echipei Armatei din liga a 4-a, vineri la pranz, cand la meciul Stelei de duminica, cu Botosani, au fost 5000 de fani in tribune.

Majoritatea fanilor Stelei au ramas langa FCSB, doar cei din peluza sud sustinand echipa din liga a 4-a. Unele grupari din peluza nord au revenit langa echipa recent, la meciul cu Sporting.

Iata mai jos anuntul facut de pagina CSA:

"Vesti bune pentru suporterii Stelei! in urma discutiilor cu CSA Steaua, AS47 a reusit suplimentarea cu 1.000 de bilete gratuite pentru primul meci pe care Steaua il va juca in Liga a IV-a, impotriva celor de la AFC Venus 1914. Astfel, toti cei care vor sa sustina Steaua sunt asteptati in Ghencea, vineri, 1 septembrie, incepand cu ora 15:30. Multumim CSA pentru sprijin! Steaua a aratat, din nou, ca suporterii primeaza!"