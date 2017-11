Thriller in America de Sud: Lanus s-a calificat pentru prima data in istorie in finala Copa Libertadores! Scenariu "patentat" la steaua - Middlesbrough

Lanus s-a calificat pentru prima data in istoria clubului in finala Copei Libertadores dupa un meci nebun cu River Plate in semifinale.

Lanus a pierdut mansa tur a semifinalei, scor 0-1, pe terenul lui River Plate, iar returul a inceput cum nu se poate mai prost. Scocco, din penalty, in minutul 18, si Montiel (min.23) au marcat pentru River Plate si totul parea incheiat.

Sand a dat semnalul revenirii in primul minut de prelungire al primei reprize si a marcat si golul 2 in minutul 46. Gazdele au revenit dupa ce Acosta (min. 62) si Silva (min. 69-penalty) au inscris si au adus o calificare nesperata.

Dubla dintre Lanus si River Plate are o corespondenta in Europa. Steaua a ratat calificarea in finala Cupei UEFA dupa exact acelasi scenariu, la Middlesbrough.

In finala, Lanus se va duela pentru trofeu cu invingatoarea dintre Gremio (Brazilia) si Barcelona (Ecuador). In tur, brazilienii au castigat cu 3-0 in deplasare.

Lanus s-a mai aflat o singura data in finala unei competitii continentale, in 2013, atunci cand au si castigat Copa Sudamericana.

sursa foto: marca.com