Decizia incredibila anuntata azi: un club isi AMENDEAZA jucatorii care simuleaza!

Osters IF din Suedia e gata sa ia o decizie istorica!

Sefii echipei au decis ca jucatorii care simuleaza vor fi amendati de club incepand cu noul sezon. Masura va fi luata pentru a face din fotbal un joc mai curat, scrie ziarul Aftonbladet.

"Vrem sa facem ceva, suntem gata sa luptam chiar impotriva jucatorilor nostri. Clubul nostru poate da nastere la ceva care sa influenteze in bine fotbalul. Vom pune presiune pe mai multe federatii si cluburi sa ia atitudine", a explicat Johan Lindberg, director la Osters IF.

"Nu e o decizie pe care am luat-o peste noapte, dar e ceva la care ne-am gandit cu predilectie dupa ce s-a intamplat in meciul Barcelonei cu PSG. Desi traim in lumi diferite, asta nu e fotbalul pe care sa-l sustinem. Nu vrem sa castigam asa!", a completat Lindberg.

Osters ii va amenda in prima faza pe jucatorii care simuleaza. Apoi, sanctiunile pot ajunge pana la excluderea definitiva din echipa.

"Ne gandim la lucrurile astea de ceva timp. Pepe e cel mai mare porc din lume - de ce ramane la Real Madrid? Face lucruri pe care toata lumea le considera gresite, afecteaza brandul lui Real Madrid, costa multi bani. Nu inteleg. Noi nu vrem sa ne facem publicitate sau sa aratam bine in ochii lumii, noi vrem sa facem ceva pentru fotbal", a explicat Lindberg.