Turneul de la Cincinnati | Astazi au loc semifinalele turneului! VIDEO: cele mai tari lovituri din aceasta saptamana

Djokovic este aproape de castigarea unui nou turneu.

Turneul de la Cincinnati isi disputa azi semifinalele pe ambele tablouri. La feminin, Madison Keys si Sofia Kenin se vor duela intr-o semifinala 100% americana, in timp ce australianca Ashleigh Barty si rusoaica Svetlana Kuznetsova se vor infrunta in prima semifinala a zilei. Meciurile vor incepe de la orele 18, respectiv 22.

In competitia masculina, Novak Djokovic il va avea ca adversar pe rusul Daniil Medvedev, in vreme ce francofonii Richard Gasquet si David Goffin isi vor imparti celalalt loc in finala. Partidele sunt programate pentru orele 20, respectiv 01.

Loviturile saptamanii la Cincinnati

Turneele de la Cincinnati au produs mult tenis spectaculos in cursul acestei saptamani. Iata cateva dintre cele mai interesante lovituri reusite pana acum:





Rezultatele din sferturile de finala de la Cincinnati:

Tabloul feminin

• Kuznetsova vs. Pliskova 3-6, 7-6, 6-3

• Barty vs. Sakkari 5-7, 6-2, 6-0

• Kenin vs. Osaka 6-4, 1-6, 2-0 (retragere Osaka)

• Keys vs. V. Williams 6-2, 6-3

Tabloul masculin

• Goffin vs. Nishioka (neprezentare Nishioka)

• Gasquet vs. Bautista Agut 7-6, 3-6, 6-2

• Medvedev vs. Rublev 6-2, 6-3

• Djokovic vs. Pouille 7-6, 6-1