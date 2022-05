Fosta luptătoare din MMA se pregătește intens pentru duelul fără mănuși de la Alexandra Palace, programat să se dispute pe 16 iunie. VanZant nu își cunoaște încă adversara, însă caută prima victorie Bare Knuckle Fighting, după ce a suferit două înfrângeri.

„Pot spune, uitându-mă la ultimele două lupte, nu am fost niciodată dominată, nu am fost niciodată într-o poziție în care să fiu inconfortabil. Mă mândresc știind că am devenit mai bună și modul în care boxez s-a îmbunătățit. Am avut niște lupte apropiate, dure și muncite cu câteva femei talentate”, a declarat VanZant conform The Sun.

Apariție 'interzisă' a lui Paige VanZant! Cum s-a lăsat fotografiată



Recent, tânăra luptătoare care s-a retras din UFC având un record de 8-5 victorii a postat mai multe fotografii pe rețelele de socializare, în care apare în ipostaze extrem de sexy. Paige și-a obișnuit cei 3.2 milioane de urmăritori cu aparițiile indecente, iar acum s-a fotografiat purtând o pereche de pantaloni rupți, care îi lăsau posteriorul la vedere.

Comentariile internauților nu s-au lăsat așteptate: „Incredibilă!” / „Mi-am găsit noul poster!”, „Superbă!” Unii dintre ei au glumit pe seama pantalonilor lui Paige: „Uscătorul ți-a mâncat pantalonii scurți!” / „Pantalonii îți atârnă de un fir de ață. Mergi la cumpărături!”