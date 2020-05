Zici ca-i ASTRONAUT daca o vezi! Asa umbla Naomi Campbell ca sa se fereasca de virusi

Naomi Campbell, una dintre cele mai influente fotomodele din toate timpurile, e recunoscuta pentru ipohondria ei, ferindu-se mai mult decat e necesar de tot ceea ce inseamna boli, virusi sau alte afectiuni de ordin medical.

Astfel, intr-o perioada in care se pregateste intens de celebrarea unei jumatati de secol de viata (va implini 50 de ani la 22 mai), britanica e foarte speriata de noul coronavirus care a pus stapanire pe intreaga planeta. Chiar daca majoritatea oamenilor se bucura de relaxarea masurilor de precautie, Naomi Campbell isi vede de treaba ei, fara sa-i pese de ceea ce spun altii.



In ultima postare pe Instagram, ea ne-a aratat cum s-a imbracat la ultima iesire din locuinta, mai exact o deplasare cu avionul in interes de serviciu. In locul banalei masti pe care o vedem pe toate drumurile, Naomi a apelat la celebrul combinezon alb de tip ”hazmat”, la care a adaugat un intreg sistem de protectie a fetei.

„Siguranta pe primul plan. Nu ma interesează ce spun oamenii, e sanatatea mea in joc si iau toate masurile necesare”, a fost mesajul transmis recent de Naomi Campbell, explicand grija cu care se ascunde de boli, in general, si de coronavirus in special.