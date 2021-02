Zici ca e Pamela in Baywatch! A facut senzatie cu placa de surf, dar s-a reprofilat. Ce face acum si cat castiga e uluitor

Ellie-Jean Coffey e o surferita de 26 de ani din Australia care a dat insa un tun financiar in domeniul filmelor necenzurate.

In fiecare an, revista de surf Stab Magazine face un top al castigurilor din surf. Daca in 2019 acest titlu i-a revenit la feminin unei sportive care e de 7 ori campioana mondiala, Stephanie Gilmore, in 2020 a picat marea surpriza, in persoana lui Ellie-Jean Coffey, o practicanta a surf-ului fara rezultate senzationale.

Cum a fost posibil? Explicatia vine din faptul ca expertii financiari au luat in considerare si veniturile realizate de Ellie in ultimele 3 luni ale anului, atunci cand si-a facut intrarea pe platformele destinate productiilor pentru adulti, australianca profitand de calitatile fizice cu care aduce aminte de celebra Pamela Anderson din Baywatch.

Iar bilantul e unul cu adevarat "cutremurator", frumoasa blonda adunand in cele trei luni de care aminteam aproximativ 3 milioane de euro. Tinand cont de de succesul major pe care il are, Ellie si-a deschis chiar propriul site web cu continut exclusiv, astfel ca momentul retragerii definitive din competitiile de surf se apropie vertiginos.