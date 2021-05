'Vor fi 15 000 de imbolnaviri pe zi!' Anunt extrem despre noua tulpina a coronavirusului! De ce se tem expertii

Autoritatile britanice sunt in alerta din cauza variantei indiene a virusului Sars-Cov2.

Una dintre cele mai periculoase mutatii, cea pe are virusul a suferit-o in India, i-a bagat in alerta pe expertii din domeniul sanatatii. In lipsa restrictiilor de mobilitate, sistemul de sanatate ar putea fi lovit de un val de imbolnaviri fara precedent. Pana la 15 000 de oameni vor necesita internarea in fiecare zi, estimeaza oficialitatile britanice.

"In acest moment, tragem un semnal de alarma. Nu suntem complet siguri ca virusul e cu mult mai usor de transmis, nu sunt suficiente date", a spus Neil Ferguson, cercetator la Imperial College in Londra, pentru The Times.

Conform Mirror, scenariul extrem pe care il iau in calcul expertii e ca 15 000 de pacienti noi vor cere internarea in fiecare zi, in lipsa masurilor de protectie impotriva coronavirusului. Tot mai multe date confirma ca versiunea indiala se transmite mult mai rapid si ca a intrat deja puternic in societatea engleza.