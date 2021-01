Voiau sa invie mortii, dar le-a venit mintea la cap! Planul sinistru pus la cale de Microsoft a fost abandonat

Celebra companie infiintata de Bill Gates a decis sa ingroape un proiect care ar fi permis oamenilor sa tina legatura cu persoanele decedate.

Inteligenta artificiala a mers atat de departe incat expertii de la Microsoft si-au dat silinta pentru a pune pe picioare o idee uluitoare, aceea de a crea o platforma care sa simuleze comportamentul si felul de a vorbi al oamenilor morti.

Tehnologia ar fi fost posibila prin colectarea de date esentiale despre respectiva persoana decedata (stil, dictie, ton, voce, durata unui dialog, complexitate etc.), in special prin intermediul retelelor de socializare care sunt in acest moment omniprezente. In acest mod, oricine ar fi vrut sa-si aminteasca de cineva decedat si sa intre in contact cu acesta, ar fi putut face acest lucru printr-un simplu "click".

Cu toate acestea, desi s-au facut chiar primii pasi pentru inregistrarea brevetului de inventie, Microsoft a dat inapoi. "Nu vom dezvolta acest proiect. Ne-am dat seama ca poate fi deranjant", a spus Tim O'Brien, directorul general al Microsoft.