Virusul nu tine cont de frumusete! Fosta Miss World care s-a infectat cu COVID. A fost iubita actorului Salman Khan

Una dintre cele mai populare actrite de la Bollywood a fost testata pozitiv cu coronavirus, la fel ca sotul si fiica de 8 ani a cuplului.

Aishwarya Rai (46 de ani) e un etalon al frumusetii in India si nu numai, asta in conditiile in care frumoasa bruneta a castigat in 1994 ravnitul titlu de Miss World. Dupa o relatie zbuciumata de cativa ani cu celebrul Salman Khan, in prezent iubitul romancei Iulia Vantur, Aishwarya s-a casatorit cu o alta vedeta a cinematografiei indiene, Abhishek Bachchan.

La finalul saptamanii trecute, Abhishek (44 de ani) si tatal sau de 77 de ani au fost spitalizati ca urmare a contractarii virusului Covid-19. Evident, Aishwarya Rai, dar si fiica Aaradhya, au fost supuse si ele testului, care a iesit pozitiv in ambele cazuri. "Ele vor sta in carantina la domiciliu. Eu si cu tatal meu ramanem in spital pana cand vor decide doctorii", a precizat pe Twitter actorul Abhishek Bachchan.