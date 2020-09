Virusologul care a fugit din China in SUA vine cu DOVEZI impotriva chinezilor! Sustine ca poate demonstra ca virusul a fost creat in laborator

Dr. Li Meng-Yan a fugit in Statele Unite ale Americii dupa ce a dezvaluit ca Beijngul acopera originea coronavirusului.

Femeia care se afla in SUA in aceste momente a incercat sa ridice un semnal de alarma in urma cu mai mult timp, atunci cand virusul a izbucnit in Wuhan anul trecut.

Inca de la primele faze ale pandmiei, rapoartele arata ca doctorii din China ar fi fost obligati sa ramana tacuti in legatura cu virusul si sa nu avertizeze pe nimeni, in special pe retelele de socializare. Mai mult decat atat, jurnalistilor care incercau sa trateze subiectul le-au fost confiscate echipamentele.

Dr. Li, fost specialist al Universitatii de Sanatate Publica din Hong Kong face acuzatii grave la conducerea din China, sustinand ca virsul a fost creat de om, in laborator, si nu in natura, asa cum se sustine, iar pentru a intari afirmatiile facute, virusologul anunta ca va expune si dovezile pe care le are.