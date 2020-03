VINDE TOT! Miss BumBum scoate la licitatie colectia de tricouri cu Messi pentru a cumpara masti si dezinfectant! Campania modelului impotriva COVID-19

Miss Bum Bum incearca sa stranga bani pentru un scop caritabil.

Castigatoarea Miss Bum Bum, Suzy Cortez, a incins imaginatia celor 2.1 milioane de fani cu ultimele poze postate din izolare. Modelul brazilian a fost mai activa ca niciodata pe Instagram din cauza faptului ca se afla in carantina si a postat multe poze in care isi etaleaza formele.

Ultimele sale postari sunt facute in scop caritabil. Fana infocata a Barcelonei si a lui Messi, in mod special, Miss Bum Bum s-a pozat in tricoul acestuia, purtand masca si un gel antibacterian in mana, alaturi de o descriere prin care le-a transmis fanilor ca pune la licitatie tricourile.

"Incep o licitatie pentru a-mi vinde tricourile cu FC Barcelona, sa strang bani ca sa cumpar dezinfectant si masti pentru populatia care nu poate sa si le procure din farmacii sau de pe internet, datorita preturilor uriase", a scris Suzy Cortez pe Instagram.