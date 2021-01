VIDEO Te ia cu AMETEALA! Cum arata si ce VITEZA atinge cel mai rapid TREN DE MARFA din lume

Un producator chinez din orasul Tangshan a lansat pe piata un tren de marfa care se poate deplasa cu o viteza inimaginabila pana in prezent.

Obisnuiti cu mersul de melc al "marfarelor" ruginite de la noi, romanii vor fi probabil socati sa constate ca undeva in lume marfurile sunt transportate cu 350 de kilometri pe ora, in vagoane de lux. Au realizat acest lucru chinezii din provincia Hebei, care au pus pe sine o masinarie electrica de mare viteza, dotata cu echipamente de ultima generatie.

Conform producatorilor, trenul de marfa e prevazut cu 8 vagoane si are un sistem inteligent de distribuire a incarcaturii in niste containere speciale, in prima faza urmand sa fie utilizat pentru transportul de colete dintr-o parte in alta a tarii.

Tweet China viteza tren Citeste si: