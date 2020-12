VIDEO Surf intre valuri, complet DEZBRACATA. Imaginile cu "sirena" BLONDA au fost cenzurate timp de 2 ani!

O practicanta a surfului din Australia a creat un videoclip artistic in care "dribleaza" valurile intr-o maniera extrem de sexy.

Felicity Palmateer (28 de ani) si-a inceput proiectul pe care il considera o opera de arta tocmai in 2015 si a avut nevoie de 3 ani pentru a crea materialul pe care si l-a dorit. Inregistrarile n-au fost deloc usoare in conditiile in care a cautat perfectiunea imbracata in costumul Evei. "E dificil sa filmezi pe cineva dezbracat, iar toate cadrele sa iasa perfect. Sunt si imagini care sper sa nu iasa niciodata la iveala", a marturisit frumoasa blonda.

Din pacate, inainte de a se pregati de lansarea acestui videoclip de 4 minute, intitulat "Skin Deep", Felicity s-a lovit de refuzul ferm al unui sponsor de a se implica in actiune, astfel ca totul a picat. Astfel, difuzarea pe piata a imaginilor a fost intarziata peste 2 ani, australianca vazandu-si in cele din urma visul implinit.

"Pentru mine este o operă de artă. Oamenii își vor da cu opinia. Asta nu înseamnă că este corect sau greșit. Am spus-o întotdeauna, dacă va genera dezbateri și va provoca oamenii, acesta este obiectivul artei, nu? Va exista întotdeauna cineva căruia sa nu-i placa și este în regulă", a afirmat Felicity.