VIDEO | S-a deschis cel mai luxos hotel din lume. AURUL e peste tot! Chiar si toaletele sunt GALBENE

Un stabiliment de 5 stele din Vietnam a fost recunoscut drept singurul din lume placat cu aur.

In ciuda pandemiei si a restrictiillor cu care se confrunta turismul global, Vietnamul a inaugurat in acest an un hotel in care luxul domneste la orice pas. "Dolce by Wyndham Hanoi Golden Lake" se cheama hotelul care a primit zilele trecute si recunoasterea oficiala din partea Uniunii Internationale a Recordurilor. Astfel, nu mai putin de 120.000 de metri patrati din fatada de caramida a constructiei e acoperita cu cel mai pretios metal.

Galbenul e prezent in cantitate uriasa si la interior, de la usile lifturilor pana in camere, unde baile, de exemplu, sunt scaldate si ele in aur, inclusiv toaletele. Conform proprietarilor, hotelul s-a deschis in aceasta vara special pentru un Mare Premiu de Formula 1, care nu s-a mai disputat insa din cauza pandemiei. De asemenea, merita mentionat faptul ca pretul celei mai ieftine camere, pentru o noapate, este de 250 de dolari, vietnamezii incercand astfel sa faca oferte pentru toate buzunarele.

