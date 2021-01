VIDEO Record mondial la SHOPPING in carantina. Reactia barbatului care a vazut cum arata BONUL de cumparaturi al sotiei

Noua perioada de "lockdown" din Marea Britanie a adus dupa sine o imagine hazlie, care a atras milioane de vizualizari pe reteaua TikTok.

Carantina totala produce peste tot in lume panica in randul cumparatorilor, tentati sa goleasca rafturile magazinelor de frica sa nu ramana fara produsele esentiale. Totusi, acest caz prezentat in spatiul online pare sa fie un record mondial in ceea ce priveste lista de cumparaturi.

"Cand sotia zice ca trebuie sa ne aprovizionam pentru lockdown", e mesajul cu care un britanic a filmat bonul adus acasa de partenera sa. Astfel, dupa cum se poate vedea, camera de filmat coboara timp de cateva zeci de secunde, timp in care produsele achizitionate par sa fie fara sfarsit. Filmuletul s-a terminat in cele din urma, insa nu stim daca lista se incheiase si ea cu adevarat.

"Cred ca sotia mea are nevoie de un cort ca sa le puna pe toate", a glumit autorul filmarii. Imaginile au devenit virale pe retelele sociale, multi comentatori criticand-o pe respectiva femeie pentru "egoismul" de care a dat dovada la sesiunea de shopping.