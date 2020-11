VIDEO | O fetita de 6 ani a supravietuit MIRACULOS dupa ce a cazut de la etajul 4! Care a fost norocul ei

O fetiță de șase ani a supraviețuit ca prin minune unei cazaturi de la etajul 4 al unui bloc de locuinte.

S-a intamplat in orasul rusesc Tomsk, iar imaginile terifiante au fost surprinse de o camera de supraveghere aflata in zona respectiva. Din senin, se poate vedea corpul unui copil in cadere libera, marele noroc al fetitei fiind ca a aterizat in zapada consistenta adunata in fata blocului.

Potrivit informatiilor date de autoritati, se pare ca fetita a fost singura acasa in momentul incidentului, apartamentul ei fiind situat la o inaltime de aproximativ 12 metri. Ulterior, desi ea s-a ridiat in picioare si s-a intors acasa, au existat martori care au vazut cazatura si au sunat la serviciul de urgente, fetita fiind luata si dusa la spital pentru investigatii suplimentare.

"Copilul a petrecut o noapte într-o secție de terapie intensivă din cauza unei comotii cerebrale, fara alte fracturi. Medicii au reușit să stabilizeze starea micului pacient", a precizat presa locala.

