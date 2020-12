VIDEO N-a avut nici o sansa! Accidentul care a intristat o NATIUNE intreaga. Masina de lux s-a facut PRAF

Tanara cantareata portugheza Sara Carreira (21 de ani) si-a pierdut viata intr-unul dintre cele mai violente accidente rutiere ale anului.

Opinia publica din Portugalia e inca sub impactul disparitiei tragice a Sarei Carreira, o cantareata de muzica pop aflata in plina ascensiune. Fiica lui Tony Carreira, la randul lui un artist cunoscut, a decedat sambata in urma unui accident produs pe autostrada, eveniment rutier in care au mai fost implicate trei masini.

Deocamdata, ceea ce se stie cu siguranta e doar faptul ca Sara a decedat pe loc, in timpul ce iubitul acesteia, muzicianul Ivo Lucas, care conducea masina, se afla in spital cu numeroase fracturi. Imaginile difuzate de televiziunile lusitane de la locul accidentului sunt infioratoare, putandu-se vedea cum automobilul de lux (un Range Rover) in care se afla Sara Carreira a fost distrus aproape in totalitate. De altfel, eforturile echipelor de interventie au fost considerabile, fiind implicate nu mai putin de 26 de persoane.

Sara Carreira avea in fata o cariera muzicala extrem de promitatoare, iar recent si-a lansat propria colectie de imbracaminte, "Esse By Carreira". Pentru a ne da seama de impactul mediatic produs in Portugalia, sa amintim doar faptul ca inclusiv presedintele tarii a adresat condoleante familiei indurerate.