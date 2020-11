VIDEO Le-a stat inima in loc! BESTIA iesita din zapada care a trecut ca FULGERUL pe langa ei

O imagine unica a fost filmata de un grup de schiori din Canada, care au ramas inmarmuriti la aparitia brusca a unui ren.

Una dintre cele mai impactante intamplari din ultimele zile, care s-a viralizat imediat in spatiul online, s-a petrecut in nordul Americii de Nord, acolo unde zapada e omniprezenta in aceasta perioada.

Astfel, un grup de schiori canadieni isi vedeau linistiti de treaba la marginea unei paduri in momentul in care din departare a aprut in peisaj un ren cu un aspect infricosator. "Bestia" a trecut ca un tren pe langa excursionisti, facandu-si loc prin zapada extrem de deasa.

Renii din America de Nord au o conformatie corporala usor diferita, pot sa cantareasca pana la 300 de kilograme si se pot deplasa cu viteze mari, asa cum s-a vazut si acum, de aproximativ 80 de kilometri pe ora.

Tweet Bestia ren Citeste si: