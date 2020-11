VIDEO incredibil de la o petrecere de copii! Doua mame s-au batut ca in FILME in plina strada: scene uluitoare

Doua mame au fost surprinse de camerele de supraveghere in timpul unei batai incredibile.

Totul s-a petrecut in fata unui apartament din orasul Widnes, Cheshire. Cele doua mame au fost surprinse in timp ce se bateau pe strada, dupa ce au fost prezente cu o seara inainte la o petrecere pentru copii. Desi petrecerile sunt interzise in Anglia din cauza restrictiilor pentru coronavirus, parintii nu au tinut cont si mai multe familii s-au reunit pentru a sarbatori.

Din motive necunoscute, doua femei s-au batut in urmatoarea dimineata in fata apartamentului. Imaginile au devenit virale, iar bataia este una demna de luptele in cusca, cele doua femei carandu-si pumni si picioare. In cele din urma, un barbat intervine intre ele si conflictul este aplanat.

Politia a amendat mai multe persoane care au fost la petrecere pentru incalcarea regulilor de carantina din Anglia:

"Am penalizat sase persoane pentru incalcari flagrante ale reglementarilor de blocare. Nu vrem sa oprim pe nimeni sa se distreze, dar cu totii trebuie sa respectam regulile si sa ajutam la reducerea raspandirii coronavirusului. Am fost constienti ca a avut loc o petrecere atunci cand am vorbit cu femeile despre lupta pe care au avut-o in strada", a anunta politia din Widnes, printr-un comunicat pe Twitter.

Potrivit informatiilor oferite de politie, patru femei si doi barbati au fost amendati pentru participarea la o petrecere pentru copii intr-un apartament.