VIDEO INCREDIBIL! Cum arata strazile Parisului pe timpul pandemiei de coronavirus! NU, nu sunt goale! Ce fac francezii, in ciuda cresterii alarmante a cazurilor de Covid-19

Numarul persoanelor infectate in Franta a crescut alarmant in ultima perioada, insa pe strazile de Paris se observa o nepasare ingrijoratoare.

Un tanar a postat pe Twitter un videoclip ingrijorator si face un apel la toti francezii sa ramana in case. Filmarea a fost realizata pe 12 aprilie, in Paris, iar in imagini se pot observa oamenii care isi continua obiceiurile de zi cu zi ca si cum nimic nu s-ar intampla.

Franta are in prezent 136.779 de cazuri de Covid-19 confirmate, iar 14.967 de persoane au decedat.

Cu toate acestea, strazile Parisului sunt pline de oameni in continuare. O femeie si-a scos fetita la plimbare cu trotineta, iar magazinele sunt in continuare deschise. Mare parte din oameni nu au nici macar o masca de protectie. La un moment dat apare si un echipaj de politie, care se retrage neputincios in fata multimii.