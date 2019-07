VIDEO Imagini socante surprinse in Statele Unite! Meciuri anulate si programe TV intrerupte dupa ce un cutremur de 7.1 grade a lovit California

Mai multe meciuri de baschet si programe TV au fost intrerupte brusc.

Un cutremur cu magnitudinea de 7.1 grade pe Richter a avut loc in California vineri seara.

Pe retelele de socializare au aparut mai multe filmulete in care se vede cum competitii sportive si programe TV sunt intrerupte din cauza cutremurului violent.

Un program de stiri de la televiziunea KCAL-TV a fost intrerupt imediat ce cutremurul a inceput sa se simta in studio. "Cred ca e momentul sa ne bagam sub pupitru", i-a spus prezentatoarea colegului ei.

Partida de baseball dintre Los Angeles Dodgers si San Diego Padres a fost intrerupta, in timp ce mai multe partide de baschet au fost anulate din motive de precautie.

Autoritatile din Los Angeles au demarat imediat operatiuni de survolare aeriana a zonei lovite de seism, insa nu au identificat pagube majore.

Seismul s-a produs la ora 20:19, ora locala. Este al doilea cutremur major care loveste Statele Unite, dupa cel cu magnitudinea de 6.4 pe Richter care a avut loc pe 4 iulie, de ziua Americii.

.@OrlandoMagic and Spurs play through the effects of the 7.1 magnitude earthquake that just struck central California. The other Summer League game in Las Vegas is suspended. pic.twitter.com/aLWbOkORfd