VIDEO: doctorul online-ului, Mihail Pautov, raspunsuri complete in plina epidemie de coronavirus! Cum te infectezi si cum poti DISTRUGE virusul

In direct la PRO TV, doctorul online-ului, Mihail Pautov, a raspuns intrebarilor pe care romanii i le-au adresat prin intermediul lui Catalin Maruta.

Doctorul Mihail crede ca in Romania sunt mii de cazuri nediagnosticate si explica fara dubiu modalitatea de transmitere a virusului de la un om la la altul. Medicul spune ca peste 50% din populatia globului va fi infectata in urmatorii doi ani cu noul coronavirus.



Cele mai importante declaratii ale doctorului Mihail Pautov, in direct 'La Maruta'":

Testarea in Romania se face doar daca intri in definitia de caz. De asta sunt cazuri putine, testarea nu se face la cerere. Numarul contaminatilor va creste in mod cert. Vaccinul trebuie sa intre intr-o fabrica, sa fie produs in masa, sa fie testat, ceea ce o sa dureze cel putin un an si jumatate.

In aceasta perioada, in jur de 50-60% dintre noi o sa trecem prin aceasta boala, asa se estimeaza. Incercam pe cat putem sa ne izolam social. In loc sa turnam o cantintate concentrata de bolnavi acum si sa ducem sistemul medical in colaps, e de preferat sa diluam aceasta masa. Trebuie sa fim atenti cu mainile astea! Sa ne spalam permanent, sa fim atenti!

Contaminarea se intampla de cele mai multe ori prin contact direct. Cand stam de vorba, cand intram in contact strans cu o persoana bolnava, atunci riscam. Chiar si in izolare, putem sa iesim in soare, pe strada, sa ne plimbam, sa stam pe o banca, sa ne vedem cu un prieten de care ne e foarte dor, dar fara sa avem contact direct. Daca stam pe aceeasi banca pe care a stat o persoana infectata, trebuie sa punem mana in acelasi loc in care a pus si o persoana bolnava care a tusit in mana aia. Virusul moare la spirt, dar el moare la cel mai simplu sapun. Moare la razele soarelui, la clor, la spirt, la sapun, la detergent. El e ca o casuta care se darama ca si cum ar fi facuta din carti de joc.

Exista cazuri readmise de Covid, probabil oameni care se externeaza mai repede decat e cazul, apoi revin cu simptome. Nu avem niciun caz in care un copil sa fie vector de transmitere in COVID-19. Copiii nu trebuie sa vada pauza asta ca pe o vacanta, ei trebuie sa stea izolati, nu sa se vada cu prietenii.

Nu exista grupe de sange expuse mai mult decat altele, nu e nicio logica medicala care sa confirme o alta ipoteza.

In Romania, sunt mii de oameni pe strada care au COVID-19, in mod cert. Cazurile confirmate sunt minimul de cazuri pe care-l avem. Sunt mii de oameni care umbla pe strazi si dau aceasta boala bunicilor nostri si altora. Vindecarea dupa o boala este echivalenta cu vaccinul. Ei nu o sa poata lua boala si nu o s-o poata transmite.

Virusul nu se transmite prin intepatura de tantar, e fake news si asta.

Daca ne plimbam pe strada suntem in siguranta. Virusul se transmite in 99% de cazuri prin contact direct si apropiat cu o persoana infectata. Suntem doar la inceput de epidemie. Oamenii care au venit din alte tari s-au intors de curand. Sunt estimari ca vom avea varf de epidemie la sfarsit de aprilie, inceput de mai. Trebuie sa stam cu garda sus cel putin inca doua, trei luni.

Poate intr-o luna, doua o sa ne reluam activitatea, dar modul de viata o sa fie complet schimbat. Trebuie sa luam exemplu de la italieni, sa fim buni, sa zambim, sa dormim, sa nu fim stresati. Dar ai vazut cum fac italienii? Se imbratiseaza, se pupa, sunt apropiati, adica fac fix un mediu bun pentru raspandirea virusului", a spus Dr. Mihail Pautov la PRO TV.