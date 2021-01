VIDEO Ce-a cautat acolo? Actul de EROISM la care nu se mai astepta nimeni. Femeia s-a nascut a doua oara

Un surfer profesionist din Australia a devenit erou dupa ce a salvat de la inec o femeie luata de curentii puternici.

Un videoclip care circula pe retelele de socializare a scos inca o data in evidenta gradul de periculozitate al apelor agitate. Din fericire, evenimentul petrecut in Hawaii in ultima zi a anului 2020 s-a incheiat intr-un mod fericit, asta doar gratie curajului dovedit de una dintre persoanele aflate pe plaja.

Astfel, se poate vedea cum lumea din apropierea apei intra in panica vazand o femeie luata de curenti care aparent nu mai avea nici o sansa de salvare. A fost clipa in care a intrat in scena eroul Mikey Wright, un surfer care a lasat tot ce facea si a sprintat spre locul faptei. "N-are cum s-o scoata de-acolo", s-a auzit o voce in fundal, insa Mikey i-a surprins pe toti.

Lupta cu valurile a fost una exrem de complicata, barbatul ajungand cu greutate la femeia prinsa in capcana curentilor. De altfel, in drumul spre mal, cei doi au fost loviti in mai multe randuri de valurile violente, dar s-au ridicat de fiecare data. Mikey a postat filmarea facuta de sora sa pe pagina de Instagram, avand si o remarca haioasa: "Tineti-mi berea".

