VIDEO Atac FULGERATOR asupra unei masini de POLITIE. Tinerii n-au mai tinut cont de NIMIC. Imagini uluitoare

In mediul online circula imagini revoltatoare cu un conflict iscat de un grup de tineri care au agresat fortele de ordine.

Incidentul s-a petrecut in orasul catalan Palleja, sambata seara, dupa ce o masina de patrulare a ajuns in dreptul unor adolescenti aflati sub influenta alcoolului, care dadeau foc la containere. Grupul destul de mare, de aproximativ 60 de persoane, n-a fost deloc intimidat de polutisti, din contra.

Astfel, din imaginile filmate se poate vedea cum masina politiei este luata cu asalt si vandalizata de tinerii recalcitranti, asta in timp ce politistii aflati inauntrul autovehicului n-au facut decat sa astepte sosirea unui al doilea echipaj salvator. Din fericire, n-au existat raniti, in cele din urma fiind operate si cateva arestari, inclusiv in randul unor minori care se aflau in acel grup turbulent.

