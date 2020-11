VIDEO | Aparitie INCREDIBILA in centrul unui oras! Animalul care se plimba liber a speriat pe toata lumea

Locuitorii statului american Florida au ramas inspaimantati de creatura care si-a facut aparitia intr-o zona rezidentiala.

Aligatorii de mari dimensiuni (care pot ajunge si la 4 metri lungime) nu sunt o prezenta total neobisnuita in unele regiuni ale lumii, cum e de exemplu coasta de est a Americii. Mamiferele uriase isi fac simtita prezenta extrem de rar, in special in preajma lacurilor din afara oraselor, atunci cand ies la o scurta plimbare la iarba verde.

Ultima intamplare de acest gen a fost una care i-a speriat insa teribil pe americani, chiar si simpla vizionare a materialului filmat fiind una care provoaca fiori. Asta pentru ca aligatorul care a fost vazut pe un teren de golf dintr-o zona locuita a avut o forma preistorica, asemanatoare cu cea a dinozaurilor disparuti in antichitate.

Imaginea a fost cu atat mai infricosatoare cu cat si vremea de afara era una "dintr-o alta lume", in contextul furturnii tropicale Eta care a lovit in aceasta perioada Florida.

Tweet florida aligator Citeste si: