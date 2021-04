Veste soc pentru fanii serialului care a doborat toate recordurile! Personajul principal nu va mai aparea din sezonul urmator! Anuntul facut de actor

Bridgerton a fost serialul-senzatie care a doborat toate recordurile pentru Netflix!

Imediat de la lansare, serialul a devenit una dintre cele mai populare productii ale Netflix, fanii fiind acaparati de povestea de dragoste dintre protagonisti, Ducele de Hastings si Daphne Bridgerton.

Ducele de Hastings a fost portretizat de Rege-Jean Page, actorul care a facut senzatie inca de la primele imagini difuzate, iar fanii au cerut in 'disperare' lansarea celui de-al doilea sezon.

Cu toate astea, Netflix a venit cu un anunt soc pentru iubitorii serialului: Rege-Jean Page nu se va mai intoarce in rolul Ducelui de Hastings.

Productia sezonului doi va fi reluata in primavara si va avea ca storyline viata sentimentala a fratelui lui Daphne, Lordul Anthony Bridgerton, iar tanara va aparea in continuare in serial, chiar daca sotul sau nu o va mai face.

"Dragi cititori, in timp ce toate privirile sunt indreptate spre incercarea lordului Anthony Bridgerton de a gasi o vicontesa, ne luam ramas bun de la Rege-Jean Page, care a interpretat intr-un mod stralucit rolul ducelui de Hastings", se arata in anuntul Netflix, venit sub forma de scrisoare semnata de naratoarea serialului, Lady Whistledown.

Bridgerton a doborat recordurile Netflix, care a anuntat ca serialul a fost vizionat de 82 de mlioane de conturi in doar patru saptamani de la lansare.