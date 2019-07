VERDICT CRUNT pentru El Chapo: pedeapsa primita dupa ce a fost gasit vinovat de toate capetele de acuzare! Trebuie sa plateasca si o amenda de peste 12 MILIARDE de dolari

Joaquin Guzman, cunoscut ca "El Chapo", a primit un verdict dur: inchisoare pe viata, plus 30 de ani. De asemenea, El Chapo va trebui sa plateasca si 12,6 miliarde de dolari.

Mexicanul a fost gasit vinovat de toate capetele de acuzare in procesul ce a avut loc in SUA.

Joaquin Guzman este cel mai mare traficant de droguri din lume, fiind liderul cartelului Sinaloa din Mexic, cel care controla in zilele de glorie 90% din traficul de cocaina si heroina in SUA.

In sistemul judiciar american sentintele nu se contopesc, asa ca orice infractiune adauga ani la pedeapsa.

