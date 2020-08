Vedeta filmelor pentru adulti cunoscuta in toata lumea e acuzata de omor! E socant ce a putut sa faca

Caz cutremurator in care e implicata o vedeta a filmelor pentru adulti!

Lauren Wambles, cunoscuta in industrie ca 'Aubrey Gold', a fost arestata si e acuzata ca a ucis un barbat in varsta de 51 de ani. Trupul fara viata al lui Raul Guillen a fost gasit in Graceville, Florida, iar indiciile o indica pe Lauren drept principala suspecta.

Politistii cred ca barbatul a fost ucis in jurul datei de 4 iulie, apoi ascuns intr-o groapa. Impreuna cu Lauren Wambles, in ancheta mai sunt implicate doua nume: Shane Parker (35 de ani) si Jeremy Peters (43 de ani), care i-ar fi fost complici femeii. Wambles a fost arestata de nu mai putin de 6 ori din 2018 pana acum. Atunci a si aparut in ultima sa productie pentru adulti. Fata a 'jucat' in 31 de filme interzise minorilor.

